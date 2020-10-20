Иран не признает обезглавливание людей, присущее образу действий террористов: МИД ИРИ

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, касаясь “тревожащих” фотографий, опубликованных в зоне нагорно-карабахского конфликта, заявил, что Иран не признает обезглавливание людей, присущее образу действий террористов, а также удары, наносимые по городам и невинным жителям.

Как передает «Арменпресс» со ссылкой на агентство IRNA, Хатибзаде отметил, что Иран не потерпит злодеяний, присущих террористам экстремистской организации “Ат-Такфир валь-Хиджра”, обезглавливания людей или нападения на города и на невинных людей.

“Призываем обе стороны конфликта к соблюдению международных правил”, - сказал он.

Защитник прав человека Армении Арман Татоян сообщил, что азербайджанские военные несколько дней назад обезглавили армянского военнослужащего. 16 октября около 13:00 некий солдат Вооруженных сил Азербайджана позвонив брату армянского воина, сообщил ему, что его брат был у них и они обезглавили его, а фотография будет размещена в Интернете. После этого, через несколько часов после звонка, брат воина на своей странице в соцсети обнаружил фотографию убитого. Считается, что азербайджанские военные опубликовали фотографию на странице в социальной сети после совершенного убийства.