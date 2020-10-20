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Число жертв наводнения в центре Вьетнама возросло до 105

Число жертв наводнения в центре Вьетнама возросло до 105

 Количество погибших в результате наводнения в ряде провинций центральной части Вьетнама возросло до 105, еще 27 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил во вторник вьетнамский Национальный координационный комитет по борьбе с последствиями стихийных бедствий.

Центральный регион в течение двух недель страдает от ливней, которые стали причиной сильного паводка и оползней. Там были затоплены шесть провинций, при этом уровень воды во многих районах достигает двух-трех метров, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По данным координационного комитета, в результате наводнения пострадали свыше 260 тыс. крестьянских хозяйств, более 52,9 тыс. жилых домов были затоплены, а около 24,7 тыс. - серьезно повреждены или полностью разрушены. Паводок также уничтожил более 107,5 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий. Во многих населенных пунктах стихия вывела из строя линии электропередачи и связи. Кроме того, провинциальные дороги и автомагистрали центрального региона были повреждены и затоплены, из-за чего ряд районов оказался отрезанным от внешнего мира.

 


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