В Гегаркунике замедлены сбор урожая и посевы озимых

В Гегаркуникской области из-за военных действий на арцахо-азербайджанской линии соприкосновения замедлены сбор урожая и посевы озимых.

Как сообщил «Арменпресс» исполняющий обязанности начальника управления сельского хозяйства и охраны природы администрации Гегаркуника Мартин Петросян, работы замедлены, в основном, в долине Масрика, где 27 сентября противник из беспилотных летательных аппаратов и артиллерийских средств вел огонь по населенным пунктам, нанося ранения и ущерб строениям и унося человеческие жизни.

Ранее по дороге к полю, для сбора урожая мишенью нападения беспилотника стала семья Арзоянов - жителей города Варденис, в результате чего 14-летний Нарек получил тяжелые ранения. Тем не менее, пользуясь моментами относительных пауз, хозяйства в эти дни продолжают сбор урожая картофеля и фруктов.

“В этом году в хозяйствах области картофелем было засеяно около 8 000 гектаров, по состоянию на 20 октября урожай уже собран на территории около 6 300 гектаров. Средняя урожайность с гектара составляла 200 - 250 центов. У нас нет проблем с демонтажной техникой, работу замедляет недостаточное количество коллекторов. Подходит к концу и сбор фруктов, результаты - хорошие. Осенний посев также замедлен из-за атак противника. На сегодняшний день засеяно около 6 000 га озимой пшеницы”, - сказал Мартин Петросян.

Хосров Хлгатян