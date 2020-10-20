Школы Гегаркуникской области помогают подразделениям на передовой и семьям, переехавшим из Арцаха

С 27 сентября, с начала азербайджано-турецкой агрессии, направленной против Арцаха, общеобразовательные школы Гегаркуникской области оказывают содействие подразделениям Армянскую армии на передовой, а также семьям, вынужденно переехавшим из Арцаха в Гегаркуникскую область.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ администрации Гегаркуникской области школы области оказали финансовое содействие в размере 26 млн 313 003 драмов.

А педагоги и школьники Гаварских средних школ № 2 и № 8 перечислили деньги в “Благотворительный фонд развития Ацарата”. Эти средства также были направлены на вышеуказанные цели.

Также были предоставлены продукты питания и предметы первой необходимости.

Хосров Хлгатян