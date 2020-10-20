Плановые отключения газа в Ширакской, Тавушской и в Котайкской областях

ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что с целью проведения плановых работ 21-го октября с 10:00 до 18: 00 будет прекращено газоснабжение потребителей сел Ахурян и Новый Ахурян Ширакской области и района “Аэропорт” города Гюмри. С 10:00 до 17:00 села Агарцин Тавушской области. С 09:00 до 18:00 сел Пюник и Артаваз Котайкской области.

“Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”, - говорится в сообщении, распространенном компанией “Газпром Армения”.