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Когда же международное сообщество окажет давление на Турцию? Интервью Армена Саркисяна France 24

Когда же международное сообщество окажет давление на Турцию? Интервью Армена Саркисяна France 24

Президент Республики Армения Армен Саркисян дал интервью французскому телеканалу “France 24”.

- Господин президент, в субботу вечером Ваша страна и Азербайджан договорились о прекращении огня. Однако это прекращение огня было нарушено. В чем причина?

- Нарушения с армянской стороны не было. Я должен направить вопросы своим азербайджанским коллегам, руководству Азербайджана. И мой первый вопрос: почему 27 сентября Азербайджан начал войну против народа Республики Арцах? Армения, как и армяне всего мира, в том числе Франция, поддерживает Нагорный Карабах. Дело в том, что на протяжении более 20 лет процесс мирных переговоров, возглавляемый Минской группой ОБСЕ под сопредседательством Франции, США и России, был весьма успешным. При разрешении таких сложных вопросов возникают сотни проблем. Минский процесс сократил количество таких вопросов, успешно решив многие проблемы, создав атмосферу доверия. Минская группа была близка к решению проблемы, оставались некоторые из наиболее важных политических вопросов, которые требовали политической воли и компромисса. Однако 27 сентября Азербайджан начал войну. Как Вы знаете, через некоторое время при посредничестве России было достигнуто соглашение о прекращении огня, но это прекращение огня было нарушено Азербайджаном. Поэтому я считаю, что этот вопрос следует задать Азербайджану: почему они начали войну и почему нарушили режим прекращения огня?

И начав войну, и нарушив режим прекращения огня, они обстреливали Степанакерт, столицу Республики Арцах. В третий раз, насколько мне известно, сопредседатели, в том числе и французская сторона, вновь участвовали в решении установления более стабильного режима прекращения огня, но Азербайджан снова его нарушил. Им кажется, что они могут разрешить конфликт путем войны, а не переговоров.

- Министерство обороны Азербайджана выдвинуло обвинения, что Армения совершила нападения на позиции азербайджанской армии в двух регионах, расположенных севернее Нагорного Карабаха. Что Вы можете сказать по этому поводу?

- Мой статус не предполагает отвечать министру обороны Азербайджана. Но, я не думаю, что он прав. Вы можете спросить об этом у министра обороны моей страны или Республики Арцах.

- Турция и Азербайджан отрицают факт, что Турция отправляет сирийских джихадистов в Нагорный Карабах, в то время как Вы утверждаете, что они делают это. У Вас есть доказательства?

- Во-первых, я не считаю правильным запрашивать доказательства у президента республики. Во-вторых, доказательства есть, боевики есть, они не только в Нагорном Карабахе. Эти же боевики были в Сирии, они были в Ливии. То же турецкое агентство доставило их в Азербайджан. Доказательства есть.

Отличие от войны начала 1990-х годов заключается в том, что в то время было несколько наемников-джихадистов из Афганистана и других стран, но они были отдельными лицами. На этот раз это исламистские боевики или террористы, террористические группировки, запрещенные разными странами, в том числе и Францией. Они сейчас находятся на территории Азербайджана, воюют против армян Арцаха, и все это организовано Турцией. Мне не нужно приводить доказательств, так как спецслужбы разных стран, в том числе и Российской Федерации, подтвердили этот факт. Есть видео и - фотоматериалы, аудиозаписи и т. д. Вопрос не в доказывании.

Когда они, азербайджанская и турецкая стороны, начинают говорить о доказательствах, это напоминает мне доказательство еще одного факта, столь популярное у турок. Есть ли доказательства того, что 1,5 миллиона армян были убиты во время Геноцида армян 105 лет назад. 1,5 миллиона армян были убиты в результате Геноцида армян, и как мы можем говорить о доказательствах, говоря, что каждая семья, которая подверглась этому, должна предоставить доказательства?

Теперь мы должны думать не о доказательствах, поскольку они существуют, а о турецком вмешательстве, о борьбе Турции против армян в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана. И это факт. У них есть истребители F-16, БПЛА, они активно участвуют в военных и невоенных операциях, они бомбят мирное население. Какие доказательства Вам нужны после всего этого?

Изначально вопрос ставится неправильно. С самой важной и основной точки зрения: почему эта война вообще продолжается, почему азербайджанская сторона не останавливает ее, а международное сообщество призывает к прекращению огня, призывает стороны вернуться за стол переговоров. И, наконец, когда международное сообщество окажет давление на Турцию, чтобы она вышла из этого конфликта?

- Господин президент, Россия подписала с Вашей страной соглашение о безопасности, но у нее  есть связи и с Азербайджаном. Вы говорили с Владимиром Путиным? Чего Вы ждете от России?

- Вы правы, у России есть политические и военные договоренности с Арменией. Мы подписали эти соглашения с Россией, потому что Россия на протяжении многих лет была и остается союзником Армении. Россия исторически доказала, что армяно-российские отношения являются одними из важнейших для двух народов. Мы доверяем друг другу. У России  хорошие отношения и с Азербайджаном. С этой точки зрения, поскольку Россия, в отличие от Турции, не принимает прямого участия в этом конфликте, Россия может стать беспристрастным посредником между двумя сторонами. Именно это и пытается сделать Россия. В результате заявлений и политических решений президента Путина министр иностранных дел Сергей Лавров пригласил министров иностранных дел Армении и Азербайджана на переговоры. Переговоры велись более 11 часов. И было подписано соглашение о прекращении огня. Но на следующий день азербайджанская сторона просто проигнорировала это. Она еще раз продемонстрировала, что прекращение войны, обстрела граждан, возвращение к переговорам, мирное решение вопроса не в интересах Азербайджана, в данном случае турецкой стороны. Скорее всего, у Турции совсем другие планы и идеи, поэтому присутствие Турции в этом конфликте не позволяет Азербайджану сдержать обещание о соблюдении режима прекращения огня.

- Считаете ли Вы военное вмешательство России в этот конфликт необходимым?

- Ни в коем случае. Во-первых, армяне Нагорного Карабаха уже доказывали, что сами могут защищать свою страну. Это было доказано еще во время первой войны 1990-х годов. Во-вторых, нет необходимости привлекать Россию или какую-либо другую страну. Вместо того, чтобы связывать этот вопрос с Россией, мы должны говорить об исключении Турции, которая играет деструктивную роль. Народ Нагорного Карабаха живет на своей родине. Карабахцы приняли христианство в 301 году, когда Азербайджана и Турции даже не существовало. Они продолжают защищать свою землю, свои семьи, в то время как у Турции другой подход и другие помыслы. Помыслы Турции не ограничиваются Нагорным Карабахом. Они направлены и на Армению, и на армян всего мира, а также и на Европу.

- Считаете ли Вы, что Минская группа является подходящей платформой для переговоров? Чего Вы ожидаете от Франции или, в более широком смысле, от Европы, когда говорите о Европе?

- Сначала давайте проанализируем, почему Турция это делает. Они утверждают, что азербайджанцы - их этнические братья, но они этнические братья и со многими другими народами, которые находятся далеко от Турции. Они также говорят о боевиках с армянской стороны, что является полной чушью. Они говорят о защите международных трубопроводов, которые проходят через Азербайджан и Грузию в Турцию. Это нонсенс. Если бы у армян было какое-то намерение обстрелять их, они бы сделали это еще 20 лет назад, не позволив Азербайджану зарабатывать миллиарды евро, покупать на них оружие и убивать армян. По словам многих аналитиков, реальное намерение Турции, вероятно, заключается в том, чтобы остаться в Азербайджане для управления потоками энергии. В последние годы Турция пытается контролировать энергоресурсы Каспийского моря, Средней Азии, которые простираются до Европы. Она хочет взять Европу в заложники, как это было в случае с беженцами.

- Нагорный Карабах контролирует семь регионов, которые стали буферной зоной. Что Вы кладете на стол переговоров? Будут ли вопрос этих семи регионов обсуждаться на переговорах?

- Сегодня в Совете безопасности ООН состоится обсуждение. Я надеюсь, что после этой встречи будет сделано заявление, которое заставит Турцию прекратить свое участие. Я ожидаю, что НАТО и Европейский союз окажут давление на Турцию и Азербайджан, чтобы они прекратили войну и начали прекращение огня. Когда наступает перемирие, все выносится на стол переговоров. В этом весь смысл Минской группы с ее тремя сопредседателями, ведущими переговоры по всем вопросам, включая и семь регионов, и пять регионов и, наконец, самое главное, окончательный статус Нагорного Карабаха. Все на столе переговоров. Но ясно одно: мы должны остановить войну и вернуться за стол переговоров.            
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