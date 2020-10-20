Когда же международное сообщество окажет давление на Турцию? Интервью Армена Саркисяна France 24

Президент Республики Армения Армен Саркисян дал интервью французскому телеканалу “France 24”.

- Господин президент, в субботу вечером Ваша страна и Азербайджан договорились о прекращении огня. Однако это прекращение огня было нарушено. В чем причина?

- Нарушения с армянской стороны не было. Я должен направить вопросы своим азербайджанским коллегам, руководству Азербайджана. И мой первый вопрос: почему 27 сентября Азербайджан начал войну против народа Республики Арцах? Армения, как и армяне всего мира, в том числе Франция, поддерживает Нагорный Карабах. Дело в том, что на протяжении более 20 лет процесс мирных переговоров, возглавляемый Минской группой ОБСЕ под сопредседательством Франции, США и России, был весьма успешным. При разрешении таких сложных вопросов возникают сотни проблем. Минский процесс сократил количество таких вопросов, успешно решив многие проблемы, создав атмосферу доверия. Минская группа была близка к решению проблемы, оставались некоторые из наиболее важных политических вопросов, которые требовали политической воли и компромисса. Однако 27 сентября Азербайджан начал войну. Как Вы знаете, через некоторое время при посредничестве России было достигнуто соглашение о прекращении огня, но это прекращение огня было нарушено Азербайджаном. Поэтому я считаю, что этот вопрос следует задать Азербайджану: почему они начали войну и почему нарушили режим прекращения огня?

И начав войну, и нарушив режим прекращения огня, они обстреливали Степанакерт, столицу Республики Арцах. В третий раз, насколько мне известно, сопредседатели, в том числе и французская сторона, вновь участвовали в решении установления более стабильного режима прекращения огня, но Азербайджан снова его нарушил. Им кажется, что они могут разрешить конфликт путем войны, а не переговоров.

- Министерство обороны Азербайджана выдвинуло обвинения, что Армения совершила нападения на позиции азербайджанской армии в двух регионах, расположенных севернее Нагорного Карабаха. Что Вы можете сказать по этому поводу?

- Мой статус не предполагает отвечать министру обороны Азербайджана. Но, я не думаю, что он прав. Вы можете спросить об этом у министра обороны моей страны или Республики Арцах.

- Турция и Азербайджан отрицают факт, что Турция отправляет сирийских джихадистов в Нагорный Карабах, в то время как Вы утверждаете, что они делают это. У Вас есть доказательства?

- Во-первых, я не считаю правильным запрашивать доказательства у президента республики. Во-вторых, доказательства есть, боевики есть, они не только в Нагорном Карабахе. Эти же боевики были в Сирии, они были в Ливии. То же турецкое агентство доставило их в Азербайджан. Доказательства есть.

Отличие от войны начала 1990-х годов заключается в том, что в то время было несколько наемников-джихадистов из Афганистана и других стран, но они были отдельными лицами. На этот раз это исламистские боевики или террористы, террористические группировки, запрещенные разными странами, в том числе и Францией. Они сейчас находятся на территории Азербайджана, воюют против армян Арцаха, и все это организовано Турцией. Мне не нужно приводить доказательств, так как спецслужбы разных стран, в том числе и Российской Федерации, подтвердили этот факт. Есть видео и - фотоматериалы, аудиозаписи и т. д. Вопрос не в доказывании.

Когда они, азербайджанская и турецкая стороны, начинают говорить о доказательствах, это напоминает мне доказательство еще одного факта, столь популярное у турок. Есть ли доказательства того, что 1,5 миллиона армян были убиты во время Геноцида армян 105 лет назад. 1,5 миллиона армян были убиты в результате Геноцида армян, и как мы можем говорить о доказательствах, говоря, что каждая семья, которая подверглась этому, должна предоставить доказательства?

Теперь мы должны думать не о доказательствах, поскольку они существуют, а о турецком вмешательстве, о борьбе Турции против армян в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана. И это факт. У них есть истребители F-16, БПЛА, они активно участвуют в военных и невоенных операциях, они бомбят мирное население. Какие доказательства Вам нужны после всего этого?

Изначально вопрос ставится неправильно. С самой важной и основной точки зрения: почему эта война вообще продолжается, почему азербайджанская сторона не останавливает ее, а международное сообщество призывает к прекращению огня, призывает стороны вернуться за стол переговоров. И, наконец, когда международное сообщество окажет давление на Турцию, чтобы она вышла из этого конфликта?

- Господин президент, Россия подписала с Вашей страной соглашение о безопасности, но у нее есть связи и с Азербайджаном. Вы говорили с Владимиром Путиным? Чего Вы ждете от России?

- Вы правы, у России есть политические и военные договоренности с Арменией. Мы подписали эти соглашения с Россией, потому что Россия на протяжении многих лет была и остается союзником Армении. Россия исторически доказала, что армяно-российские отношения являются одними из важнейших для двух народов. Мы доверяем друг другу. У России хорошие отношения и с Азербайджаном. С этой точки зрения, поскольку Россия, в отличие от Турции, не принимает прямого участия в этом конфликте, Россия может стать беспристрастным посредником между двумя сторонами. Именно это и пытается сделать Россия. В результате заявлений и политических решений президента Путина министр иностранных дел Сергей Лавров пригласил министров иностранных дел Армении и Азербайджана на переговоры. Переговоры велись более 11 часов. И было подписано соглашение о прекращении огня. Но на следующий день азербайджанская сторона просто проигнорировала это. Она еще раз продемонстрировала, что прекращение войны, обстрела граждан, возвращение к переговорам, мирное решение вопроса не в интересах Азербайджана, в данном случае турецкой стороны. Скорее всего, у Турции совсем другие планы и идеи, поэтому присутствие Турции в этом конфликте не позволяет Азербайджану сдержать обещание о соблюдении режима прекращения огня.

- Считаете ли Вы военное вмешательство России в этот конфликт необходимым?

- Ни в коем случае. Во-первых, армяне Нагорного Карабаха уже доказывали, что сами могут защищать свою страну. Это было доказано еще во время первой войны 1990-х годов. Во-вторых, нет необходимости привлекать Россию или какую-либо другую страну. Вместо того, чтобы связывать этот вопрос с Россией, мы должны говорить об исключении Турции, которая играет деструктивную роль. Народ Нагорного Карабаха живет на своей родине. Карабахцы приняли христианство в 301 году, когда Азербайджана и Турции даже не существовало. Они продолжают защищать свою землю, свои семьи, в то время как у Турции другой подход и другие помыслы. Помыслы Турции не ограничиваются Нагорным Карабахом. Они направлены и на Армению, и на армян всего мира, а также и на Европу.

- Считаете ли Вы, что Минская группа является подходящей платформой для переговоров? Чего Вы ожидаете от Франции или, в более широком смысле, от Европы, когда говорите о Европе?

- Сначала давайте проанализируем, почему Турция это делает. Они утверждают, что азербайджанцы - их этнические братья, но они этнические братья и со многими другими народами, которые находятся далеко от Турции. Они также говорят о боевиках с армянской стороны, что является полной чушью. Они говорят о защите международных трубопроводов, которые проходят через Азербайджан и Грузию в Турцию. Это нонсенс. Если бы у армян было какое-то намерение обстрелять их, они бы сделали это еще 20 лет назад, не позволив Азербайджану зарабатывать миллиарды евро, покупать на них оружие и убивать армян. По словам многих аналитиков, реальное намерение Турции, вероятно, заключается в том, чтобы остаться в Азербайджане для управления потоками энергии. В последние годы Турция пытается контролировать энергоресурсы Каспийского моря, Средней Азии, которые простираются до Европы. Она хочет взять Европу в заложники, как это было в случае с беженцами.

- Нагорный Карабах контролирует семь регионов, которые стали буферной зоной. Что Вы кладете на стол переговоров? Будут ли вопрос этих семи регионов обсуждаться на переговорах?

- Сегодня в Совете безопасности ООН состоится обсуждение. Я надеюсь, что после этой встречи будет сделано заявление, которое заставит Турцию прекратить свое участие. Я ожидаю, что НАТО и Европейский союз окажут давление на Турцию и Азербайджан, чтобы они прекратили войну и начали прекращение огня. Когда наступает перемирие, все выносится на стол переговоров. В этом весь смысл Минской группы с ее тремя сопредседателями, ведущими переговоры по всем вопросам, включая и семь регионов, и пять регионов и, наконец, самое главное, окончательный статус Нагорного Карабаха. Все на столе переговоров. Но ясно одно: мы должны остановить войну и вернуться за стол переговоров.