Группа военнослужащих представлена к наградам

Группа военнослужащих, за отвагу и подвиги, проявленные в военных действиях, развязанных Азербайджаном, представлена к наградам.

Как сообщили «Арменпресс» в Армии обороны Арцаха, особо высоких оценок заслужили грамотные действия артиллеристов.

“В Армии обороны есть такие артиллеристы, которые совершили и совершают такие действия, которые не были предусмотрены даже программами подготовки войск. Такими артиллеристами являются командир дивизиона, подполковник Арсен Акопян вместе со своими подчиненными, которые, в числе многих других успешных действий, 7 октября сбили один танк противника Т-90. Арсен Акопян представлен к медали “За боевую службу”. К медали той же категории представлен и рядовой Вачаган Мовсисян, который в результате упорных боевых действий успешно противостоял и пресек, попытку захвата позиции вражескими силами при использовании боевого положения “тропа” и других спецсредств”, - сообщает пресс-служба Армии обороны Арцаха.

За захват позиций противника, уничтожение большого количества вражеской живой силы и вооружения к медали “За боевую службу” представлены и сержант Тигран Григорян, сержант-контрактник Севак Атаян, младшие сержанты Севада Сирунян и Давид Асоян, рядовой-контрактник Тигран Багдасарян, старший лейтенант Геворг Атанесян, контрактник Севада Овсепян, рядовые Размик Мадатян, Карлен Аракелян, Рубен Геворкян, Нарек Аветисян, Самвел Бабаян, капитаны Сероб Мелконян и Александр Авагимян и старший лейтенант Зограб Габриелян.