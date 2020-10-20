Европейские индексы - 19-10-20

МОСКВА, 20 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 19 октября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.42% и составил 12854.66 пункта, французский CAC 40 не изменился и опять составил 4824.88 пункта, британский FTSE снизился на 0.59% и составил 5884.65 пункта, а российский RTSI вырос на 0.20% и составил 1135.12 пункта.