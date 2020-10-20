Цены на цветные металлы - 19-10-20

ЛОНДОН, 20 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 19 октября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 1863.50 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 6740.50 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 1773.00 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 15651.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 18400.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 2434.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 19401.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 33305.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.