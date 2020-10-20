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Армия обороны ведет тяжелые бои в Ишханадзоре: пресс-секретарь президента Арцаха

Армия обороны ведет тяжелые бои в Ишханадзоре: пресс-секретарь президента Арцаха
Подразделения Армии обороны Арцаха ведут тяжелые бои на южном направлении, в районе Ишханадзора. Об этом в беседе с Арменпресс сказал пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Погосян.
«Сегодня Армия обороны ведет очень тяжелые бои против азербайджанских вооруженных сил в этом участке», - сказал Погосян.
Пресс-секретарь президента Арцаха отметил, что в северной части Арцаха противник не смог продвинуться вперед ни на сантиметр, напротив, вооруженные силы Азербайджана понесли значительные потери в живой силе и военной технике.
«Фактически, это для нас решающий период, и я призываю наш народ вместе преодолеть это тяжелое испытание. Сегодня, в первую очередь, нам нужно участие и чувство ответственности каждого», - заключил Погосян.
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