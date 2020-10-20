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СБ ООН обсудил контроль за прекращением огня в Нагорном Карабахе

СБ ООН обсудил контроль за прекращением огня в Нагорном Карабахе

Совет Безопасности ООН обсудил необходимость обеспечить контроль за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник журналистам председательствующий в октябре в Совете постоянный представитель России при ООН Василий Небензя по итогам закрытого заседания по Нагорному Карабаху.

"Сейчас необходимо обеспечить выполнение (прекращения огня - прим. ТАСС), это самый насущный вопрос, так как соответствующее соглашение было достигнуто, но не соблюдалось, - сказал он. - Главным вопросом остается то, как обеспечить контроль за его выполнением".

"Этот вопрос, конечно, обсуждался в ходе консультаций, и Совет был достаточно един в подходах", - продолжил постпред. В то же время он пояснил, что для отправки в регион наблюдательной миссии ООН "понадобился бы специальный мандат Совета Безопасности". "Это не быстрый процесс", - указал дипломат. "Были сообщения о том, что российский министр обороны обсуждал с коллегами в Армении и Азербайджане то, как этот контроль мог бы осуществляться", - отметил Небензя.

Дипломат не исключил, что наблюдением может заняться миссия ОБСЕ, тем более, что эта организация ведет процесс урегулирования. "Кто там будет, в каком качестве - все еще остается вопросом, который обсуждается", - добавил он.


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