Армия обороны Арцаха сбила турецкий беспилотник Bayraktar TB2

По видео, на котором запечатлены останки одного из пяти беспилотников, сбитых сегодня Армией обороны Арцаха, можно заключить, что по крайней мере один из них является Bayraktar TB2 турецкого производства.

На видео видны сенсорный и видеоблок устройства, который идентичен аналогичному блоку Bayraktar TB2. Кроме того, на видео показан один из шнуров питания с надписью GÜÇ ve Haberleşme Kablosu (примерный перевод: кабель питания и информации) на турецком языке.

Ждем дополнительного официального подтверждения.