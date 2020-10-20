Международные структуры должны все зафиксировать, физически присутствуя в Арцахе: омбудсмен

Массовые разрушения и зверства азербайджанских вооруженных сил в Арцахе являются следствием того факта, что в течение многих лет международные и особенно правозащитные организации отказывались посещать Арцах, несмотря на многочисленные звонки, приглашения и предупреждения. Как сообщает Арменпресс, с таким заявлением выступил Защитник прав человека Армении Арман Татоян.

По словам Татояна, международные организации должны физически фиксировать все происходящее в Арцахе, они должны все видеть и воспринимать собственными глазами.

«Пришло время доказать, что принцип «никто не должен выходить за рамки и ни одно право не должно игнорироваться», провозглашенный на самом высоком уровне, - это не красивое выражение и иллюзия, а принцип, который защищает настоящего человека в реальной жизни. Пора доказать, что право ребенка на счастливое детство, право матери растить ребенка под мирным небом или право бабушек и дедушек на достойную жизнь никем не отменено. Не может быть никаких политических причин влиять на защиту прав человека, и точка», - говорится в заявлении Армана Татояна.