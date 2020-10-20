Валери Буайе представит в Сенат Франции предложение о признании независимости Арцаха

Французский депутат Валери Буайе внесет в Сенат предложение о признании независимости Нагорного Карабаха и осуждении действия Азербайджана и Турции. Как сообщает Арменпресс, об этом Валери Буайе написала на своей странице в Facebook.

Она написала, что противодействие действиям Азербайджана против Нагорного Карабаха означает противодействие распространению турецкого ислама в Европе.

«На этой неделе я внесу в Сенат текст о признании независимости Нагорного Карабаха и осуждении действий Турции и Азербайджана», - написала Буайе.

14 октября стало известно, что в нижнюю палату французского парламента внесен законопроект о признании Республики Арцах. Законопроект первым подписал представитель Социалистической партии Франсуа Пупон.