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Глава МИД Норвегии призвала воздержаться от усугубляющих эскалацию ситуации действий

Глава МИД Норвегии призвала воздержаться от усугубляющих эскалацию ситуации действий

Министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде призвала стороны нагорно-карабахского конфликта и всех региональных игроков воздерживаться от действий, которые могут усугубить ситуацию. Как сообщает Арменпресс, Сёрейде сказала об этом в ответ на письменный запрос депутата парламента Бьернара Мокснеса.

«Ситуация в Нагорном Карабахе очень серьезная, и Норвегия призывает все стороны в регионе воздерживаться от действий, которые могут обострить ситуацию. Мы тщательно изучаем ситуацию в Нагорном Карабахе и увеличение объемов традиционной турецкой помощи Азербайджану», - сказала министр, добавив, что в целом существует строгая красная линия по экспорту оборонной техники в Турцию, последнее ужесточение которой было одобрено в 2016 году, после попытки переворота.

Министр иностранных дел отметил, что в октябре 2019 г. в связи с военными операциями Турции в Сирии было принято решение временно приостановить процесс принятия новых экспортных заявок в Турцию.

«В случае экспорта, который не связан с нашей безопасностью и оборонными интересами и не относится к поставкам в рамках программ НАТО, действует решение парламента 1959 года, которым не разрешается экспорт», - отметила Сёрейде.


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