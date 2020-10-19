За минувшие сутки силы ПВО МО Арцаха уничтожили 5 БПЛА ВС Азербайджана

В результате боев в зоне арцахско-азербайджанского конфликта подразделения ПВО Армии обороны Арцаха 19 октября сбили 5 беспилотников ВС Азербайджана. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Армии обороны Арцаха.