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За минувшие сутки силы ПВО МО Арцаха уничтожили 5 БПЛА ВС Азербайджана

За минувшие сутки силы ПВО МО Арцаха уничтожили 5 БПЛА ВС Азербайджана

В результате боев в зоне арцахско-азербайджанского конфликта подразделения ПВО Армии обороны Арцаха 19 октября сбили 5 беспилотников ВС Азербайджана. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Армии обороны Арцаха.


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