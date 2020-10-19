Омбудсмен Арцаха ожидает практических шагов от международных структур 

По мнению защитникa прав человека Арцаха Артака Бегларяна, заявления международных организаций и структур о ситуации в Нагорном Карабахе не дают никаких результатов и необходимы четкие действия. Как сообщает Арменпресс, Бегларян сказал об этом 19 октября на пресс-конференции радио «Азатутюн» в Facebook.

«Я больше не обращаю внимания на объявления и как омбудсмен Республики Арцах, и как гражданин Республики Арцах, и как родственник, друг и родственник многих людей, лишенных прав. Я ожидаю практических шагов. Эти заявления не дают результатов», - сказал защитник прав человека Арцаха.

По его словам, международные организации должны принимать четкие меры, организовывать визиты, составлять протоколы и применять санкции.

По его словам, международные организации должны принимать четкие меры - организовывать визиты, составлять протоколы и применять санкции.

«Придумайте другие формы, удалите из своих рядов государства, сознательно совершающие столь масштабные преступления. Если вы подозреваете, что эти преступления не были умышленными или что не совершено преступлений, сами приезжайте и фиксируйте, если не доверяете мне или другим структурам, не доверяете международным СМИ, отправляйте миссии по установлению фактов. Почему не делаете?» - сказал Бегларян.