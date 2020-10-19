Что мешает СЕ отправить группу в Арцах? - Бегларян отреагировал на заявление генсека Совета Европы

Защитник прав человека Арцаха Артак Бегларян считает заявление генсека Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич о ситуации в Нагорном Карабахе. Как сообщает Арменпресс, Бегларян сказал об этом 19 октября на пресс-конференции радио «Азатутюн» в Facebook, комментируя заявление генсека Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич о том, что вопрос защиты прав человека в Нагорном Карабахе выдвигается на первый план.

«Почему? Потому что в середине октября прошлого года генеральный секретарь Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич заявила, что непризнанные государства должны беспрепятственно входить в Совет Европы и ни в коем случае не должны приниматься во внимание мнения стран-членов. Это было объявлено год назад, но никаких действий пока не предпринято.

Прошло три недели войны, есть много жертв и раненых среди военных и гражданских лиц. Совет Европы по-прежнему говорит, что необходимо. Что мешает Совету Европы отправить в Арцах специальную группу? Ведь Арцах находится на территории Совета Европы.

Армения и Азербайджан являются членами Совета Европы. Разве мнение президента Азербайджана Ильхама Алиева и азербайджанских властей так важны для Совета Европы? Того азербайджанского государства, в котором ежедневно нарушаются права человека, о котором Совет Европы говорит на всех заседаниях. Для всех очевидно, что войну начал Азербайджан», - сказал Бегларян.

Бегларян отметил, что Бурич по-прежнему заявляет, что непризнанные государства должны иметь беспрепятственный доступ в Совет Европы.

«Двигайтесь с места, это стоит человеческих жизней, когда вы не двигаетесь с места, вы не применяете четких санкций против преступников. Совет Европы говорит о своих ценностях, но не поддерживает их. И после этого государства, люди вам не доверяют, они разочарованы», - заключил Бегларян.