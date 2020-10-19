В результате ракетного обстрела ВС Азербайджана в Кашатаге пострадали частные дома и инфраструктура

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Арцаха уточнила результаты обстрела азербайджанскими вооруженными силами населенных пунктов Кашатагского района. В беседе с Арменпресс пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха Унан Тадевосян сообщил, что были повреждены частные жилые дома и инфраструктура.

«В ночь с 18 на 19 октября Азербайджан, в очередной раз нарушив режим прекращения огня, открыл огонь по мирным населенным пунктам Арцаха, по гражданским объектам. В частности, обстрелам подверглись города Мартуни, Урекан, Ишханадзор, Айгеовит и Ургаван Кашатагского района. К счастью, среди гражданского населения нет жертв», - сказал Тадевосян.

По его словам, в основном пострадали квартиры и дороги. Враг просто нанес материальный ущерб населению.

По словам представителя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, данные о размере ущерба пока уточняются.