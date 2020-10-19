Инфраструктура Мартуни не очень сильно пострадала в результате азербайджанского обстрела

В очередной раз нарушив режим прекращения огня по гуманитарным соображениям, вооруженные силы Азербайджана 18 и 19 октября вновь обстреляли районный центр Мартуни. Представляя подробности обстрелов противника, заместитель главы администрации Мартунинского района Вадим Даниелян в беседе с Арменпресс сказал, что по состоянию на 16:00, 19 октября, ситуация была относительно спокойной.

«Вчера и сегодня некоторые районы города подверглись обстрелу. К счастью, у нас нет жертв и повреждений. Сейчас в городе спокойно, хотя днем город тоже подвергался обстрелам. И на этот раз у нас не было жертв», - сказал Вадим Даниелян.

Он заверил, что инфраструктура в нормальном состоянии, кроме газа, который в городе частично работает из-за обстрелов противника.

«Нет проблем и с едой, мы поддерживаем связь со всеми общинами, все необходимые вопросы решены и нет никаких проблем», - заключил Даниелян.