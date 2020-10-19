В Мартакерте восстановлена работа некоторых инфраструктур

Утром 19 октября азербайджанские вооруженные силы снова нанесли удар по городу Мартакерт в Арцахе и окружающим его мирным населенным пунктам. Представив ситуацию в беседе с Арменпресс с места событий, журналистка Лусине Закарян сообщила, что в районном центре удалось восстановить работу некоторых инфраструктур.

«С сегодняшнего утра противник снова обстрелял город Мартакерт и близлежащие населенные пункты, относительно неинтенсивно обстреливая жилые дома, здания, общественные объекты, дороги», - сказала Закарян.

Она сообщила, что ситуация сейчас относительно спокойная.

«Отмечу, что электричество в городе сейчас есть, а газа пока нет. Население обеспечено продуктами питания и предметами первой необходимости. Нет паники, все стараются быть полезными военнослужащим», - сказала Закарян.

Журналистка добавила, что разрушений домов не так много, мэрия должна провести инвентаризацию, чтобы узнать размер ущерба.