Предстоящие на 20 октября мероприятия
17:51, Октябрь 19, 2020
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- 20:34 Премьер-министр провел встречу с представителями внепарламентских политических сил
- 20:27 Омбудсмен Арцаха ожидает практических шагов от международных структур
- 19:59 Что мешает СЕ отправить группу в Арцах? - Бегларян отреагировал на заявление генсека Совета Европы
- 19:38 В результате ракетного обстрела ВС Азербайджана в Кашатаге пострадали частные дома и инфраструктура
- 19:35 Пашинян проводит встречу с представителями внепарламентских политических сил
- 19:27 Пашинян убежден, что в первую очередь Турция препятствует установлению прекращению огня
- 19:17 Бегларян считает военные преступления ВС Азербайджана следствием прошлой безнаказанности
- 19:08 Инфраструктура Мартуни не очень сильно пострадала в результате азербайджанского обстрела
- 19:03 Лидеры Армении и Азербайджана выразили готовность ко встрече
- 18:51 По мнению Пашиняна, РФ имеет легитимное право на проведение антитеррористическую операцию в зоне НК
- 18:43 В Мартакерте восстановлена работа некоторых инфраструктур
- 18:37 Право Арцаха на самоопределение имеет стратегически важную роль для нас: интервью премьера ИА "ТАСС"
- 18:28 Анкара использует во внешней политике жесткую силу и риторику, а не дипломатию: Bloomberg
- 17:58 Состоялось внеочередное заседание Совета безопасности
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