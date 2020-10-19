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Некоторые сирийские боевики сбежали из зоны карабахского конфликта 

Некоторые сирийские боевики сбежали из зоны карабахского конфликта 

«Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека» (SOHR) сообщает, что Турция перебросила новую группу наемников из Сирии в Азербайджан.

Как сообщает Арменпресс, центр сообщает, что в последнюю группу вошли более 400 наемников дивизии "Аль-Хамзат", "Султан Мурад" и других групп. Они должны были быть перевезены в Азербайджан раньше, но переброска сирийских наемников была отложена из-за соглашения о прекращении огня. Количество сирийских наемников уже достигло не менее 2050 человек.

Согласно источнику SOHR, бои в Нагорном Карабахе настолько жестоки, что несколько боевиков сдались, отказались от своих платежей и вернулись в Сирию, спасаясь от продолжающихся ожесточенных столкновений.

Число погибших среди поддерживаемых Турцией группировок возросло с тех пор, как турецкое правительство направило их на передовую, по меньшей мере до 143 погибших, в том числе 92 боевика, тела которых были доставлены в Сирию, а остальные тела остались в Азербайджане, сообщает SOHR.


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