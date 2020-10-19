Некоторые сирийские боевики сбежали из зоны карабахского конфликта 

«Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека» (SOHR) сообщает, что Турция перебросила новую группу наемников из Сирии в Азербайджан.

Как сообщает Арменпресс, центр сообщает, что в последнюю группу вошли более 400 наемников дивизии "Аль-Хамзат", "Султан Мурад" и других групп. Они должны были быть перевезены в Азербайджан раньше, но переброска сирийских наемников была отложена из-за соглашения о прекращении огня. Количество сирийских наемников уже достигло не менее 2050 человек.

Согласно источнику SOHR, бои в Нагорном Карабахе настолько жестоки, что несколько боевиков сдались, отказались от своих платежей и вернулись в Сирию, спасаясь от продолжающихся ожесточенных столкновений.

Число погибших среди поддерживаемых Турцией группировок возросло с тех пор, как турецкое правительство направило их на передовую, по меньшей мере до 143 погибших, в том числе 92 боевика, тела которых были доставлены в Сирию, а остальные тела остались в Азербайджане, сообщает SOHR.