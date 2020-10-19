Европейские биржи прервали торги на два часа из-за сбоя

В понедельник крупные европейские биржи приостановили торги более чем на два часа из-з а технического сбоя, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Биржевой оператор Euronext в 11:22 по московскому времени опубликовал твит о том, что из-за технических проблем торговля всеми продуктами была прекращена. В 13:30 мск компания сообщила, что проблема была связана с софтом и что сбои в основном устранены.

Французский фондовый индекс CAC 40, который был затронут сбоем, после возобновления торгов поднимается на 0,3%. Акции французского производителя продуктов питания и воды Danone SA и нидерландской Royal Philips NV, выпускающей потребительские товары и медицинское оборудование, дорожают на 1,4% и 3,4% соответственно. Обе компании в понедельник опубликовали финансовую отчетность.

Euronext является крупнейшей биржей в Европе и управляет торговыми площадками в Амстердаме, Брюсселе, Лондоне, Лиссабоне, Дублине, Осло и Париже.

На днях оператор договорился о приобретении Borsa Italiana у London Stock Exchange Group Plc (LSEG), оператора Лондонской фондовой биржи (LSE), за 4,3 млрд евро.