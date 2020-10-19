Министр обороны Ирана заявил о соглашении с Россией по развитию иранской авиации

Тегеран и Москва сотрудничают в вопросе развития иранской авиации, соответствующие договоренности между странами уже достигнуты. Об этом заявил в понедельник министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"У нас есть важные договоренности с Россией с целью развития [иранских] ВВС," - цитирует его агентство ISNA. Министр добавил, что у Ирана "есть соглашения о военном [сотрудничестве] на новом этапе после отмены оружейного эмбарго [в отношении Тегерана] с Китаем и РФ".

При этом военный отметил, что "Иран ни в коем случае не хочет гонки вооружения, которая превратит регион в бочку с порохом". "Мы готовы подписать военное соглашение со странами Персидского залива с целью установления региональной стабильности", - сказал он.

Эмбарго на поставки в Иран, а также экспорт из этой страны обычных вооружений истекло в воскресенье. В этот день исполнилось ровно пять лет с момента вступления в силу Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы и принятой в его поддержку резолюции Совета Безопасности ООН 2231, которыми был установлен соответствующий срок ограничений.

Против отмены оружейного эмбарго в отношении Ирана в течение последних нескольких месяцев выступали США. 21 сентября Вашингтон ввел собственные санкции за продажу Тегерану оружия. Американский лидер Дональд Трамп подписал указ об ограничительных мерах в отношении тех, кто будет причастен к поставкам Ирану "ядерных технологий, технологий [производства] баллистических ракет и обычных вооружений".