Эксперты выявили резкий рост числа фишинговых сайтов в мире

Число выявленных и заблокированных в глобальной сети за девять месяцев 2020 года фишинговых сайтов превысило показатель прошлого года. Как передает Арменпресс, об этом заявил РИА Новости заместитель руководителя Центра быстрого реагирования на инциденты кибербезопасности международной компании Group-IB (CERT-GIB) Ярослав Каргалев.

"За 9 месяцев 2020 года CERT-GIB заблокировал 14 802 фишинговых ресурса. Напомним, что за весь 2019 год была приостановлена деятельность 14 093 веб-ресурсов. Фишинговые ресурсы опасны тем, что злоумышленники с их помощью похищают деньги и персональную информацию посетителей сайтов (логины, пароли от аккаунтов и интернет-банков, данные банковских карт)", - отметил он в рамках московского международного форума "Открытые инновации".

При этом, по его словам, в первом квартале 2020 года число фишинговых ресурсов выросло на 25% по сравнению с предыдущим, а во втором квартале - количество блокировок увеличилось на 71%.

Фишинг - способ кражи конфиденциальной информации (паролей, данных кредитных карт, информации из соцсетей) через массовую рассылку электронных писем (спам), а также именных сообщений от имени финансовых и госучреждений, соцсетей или через фальшивые сайты. Зачастую злоумышленники имитируют официальный сайт известного бренда с использованием аналогичного домена или URL-адреса.