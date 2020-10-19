Война дорого обходится и азербайджанским населенным пунктам: десятки тысяч людей покинули свои дома

Война, развязанная Азербайджаном с 27 сентября, дорого обходится и азербайджанским населенным пунктам, находящимся в зоне, прилегающей к фронту. Как сообщил Арменпресс историк Айк Демоян, информация, полученная из различных источников, показывает, что в результате боевых действий десятки тысяч азербайджанцев понесли значительный материальный ущерб и были вынуждены покинуть свои дома.

“Бывшие армянские села Шаумянского района полностью опустели. Даже жители сел, довольно отдаленных от линии фронта, начали покидать свои дома и места проживания, исходя из соображений безопасности, опасаясь, что они будут подвергнуты бомбардировкам, или же им придется покинуть свои дома в случае возможного отступления азербайджанской армии”, - сказал Демоян.

Историк констатировал, что тысячи азербайджанцев покинули свои поселения в городах Тертер, Нафталан, Ханлар, Дашкесан, Барда, Агджабеди, Мирбашир и в десятках близлежащих сел. Кроме того, значительное число азербайджанцев покинули свои дома и в Гяндже, втором по величине городе Азербайджана, перебравшись в более безопасные западные районы Азербайджана.

“Азербайджанские СМИ сообщают, что сразу же после начала боевых действий в городах осталось очень мало мужчин. При дальнейшей эскалации боевых действий рост нового потока внутренне перемещенных лиц может создать серьезные проблемы для милитаристских властей Азербайджана. Многие из них смогут вернуться в свои дома только после завершения работ по разминированию и восстановлению”, - заключил Демоян.