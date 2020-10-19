Прекратите игнорировать, признайте независимость Арцаха: у посольства США проходит акция протеста

Перед посольством США в Ереване организована акция протеста, направленная на то, чтобы обратить внимание США на зверства, совершаемые турецко-азербайджанскими силами и наемниками из Сирии в Арцахе. Участники акции выступили с требованиями, обращенными к послу США или к любому представителю посольства посетить Степанакерт, Шуши и другие города Арцаха, чтобы на месте увидеть все это зверства. Протестующие также требовали признания независимости Арцаха.

Фото: Геворга Перкуперкяна

Как сообщает Арменпресс, об этом заявила Анаит Бахшян, специалист в области образования. “Сегодня Армения вместе с Арцахом ведет борьбу с террористами из Турции, Азербайджана и Сирии. Как Вы можете смотреть на все это с безразличием, Вы не имеете права”.

Она подчеркнула, что, если все это не остановить, эти террористы дойдут до Соединенных Штатов. Собравшиеся участники отметили, что сегодня именно армянский народ противостоит этим террористам. Они задали вопрос: почему посол США в Армении не посетит Степанакерт, Шуши, Гадрут и другие города, чтобы увидеть зверства азербайджанцев. “Никто не говорит о Степанакерте, Шуши, Гадруте, никто не говорит о разрушенной церкви”, - отмечали участники акции.

Они призвали не оставаться равнодушными к боли армянского народа, остановить агрессию Азербайджана и Турции. Участники демонстрации скандировали “Признайте Арцах”, “Остановите геноцид”. Призывы были и на их плакатах: “Признать Арцах”, “Ваше молчание равносильно новому геноциду”, “Остановить терроризм Турции”, “Алиев - террорист, Эрдоган - террорист”. Собравшиеся подчеркивали, что если не остановить терроризм в зоне конфликта, он распространится по всему миру. Участники митинга скандировали на армянском и на английском языках, пели патриотические песни. Они требовали выхода посла или представителя посольства, для того, чтобы выслушать их требования.

В посольстве согласилось, чтобы трое из собравшихся для передачи требований встретились с их представителем. Однако представители СМИ не были допущены на встречу.

Анна Григорян