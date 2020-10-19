Россия занимает 105-е место по летальности от коронавируса

Российская Федерация находится на 43-м месте в мире по заболеваемости коронавирусной инфекцией в подсчете на 100 тыс. жителей и 105-м месте по уровню летальности. Об этом сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора Елена Ежлова.

"Несмотря на рост ежедневного числа регистрируемых случаев, на сегодня Россия занимает 43-е место по уровню заболеваемости на 100 тыс. населения и 105-е место по уровню летальности", - сказала она на Всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Современная иммунопрофилактика: вызовы, возможности, перспективы",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ежлова также отметила, что тестирование на коронавирус проводят 858 лабораторий. Уровень тестирования в России составляет 327,9 тыс. на 1 млн населения, что является, по ее словам, очень высоким показателем по сравнению с другими странами.