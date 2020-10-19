Меланшон рассказал о проблемах с чеченским сообществом во Франции

Лидер крайне левой французской партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон предложил выслать из страны выходцев из Чечни, которые занимаются "политическим исламизмом".

В пятницу вечером злоумышленник обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Убийство, которое потрясло всю Францию, произошло у школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Нападавший был застрелен сотрудниками полиции. Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что совершивший нападение родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции. В ходе расследования дела были задержаны 11 человек, в том числе родственники совершившего атаку. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористическим актом. Ассамблея чеченцев Европы осудила убийство учителя. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным погибшего учителя и заявил, что Чечня выступает категорически против терроризма в любых проявлениях,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Я думаю, что у нас есть проблемы с чеченским сообществом во Франции", - сказал Меланшон в эфире телеканала LCI. Он отметил, что летом в Дижоне произошли беспорядки с участием представителей чеченской диаспоры.

"Поэтому я считаю, что нужно брать одно за одним дело каждого чеченца, находящегося во Франции, и все те, кто ведёт в социальных сетях такую активность - как в случае с этим убийцей (учителя Самюэля Пати – ред.) и другими, те, кто занимается политическим исламизмом... должны быть задержаны и высланы", - заявил политик. "Несомненно, в этом (чеченском) сообществе есть очень хорошие люди, но удостовериться в этом - наш государственный долг", - добавил он.