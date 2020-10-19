Президент Арцаха принял делегацию партии “Альтернатива для Германии”

19 октября президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял делегацию Бундестага от партии “Альтернатива для Германии”, в составе которой - Штефан Койтер, Штефен Котре, члены Бундестага земли Бранденбург Андреас Кальбиц и Андреас Галау.

Глава государства выразил благодарность немецким парламентариям за посещение Арцаха по собственной инициативе и изучение на месте проблем армян Арцаха в это тяжелое военное время, выразив надежду, что они объективно будут представлены народу и властям Германии.

В свою очередь, депутат Бундестага Штефен Котре представил президенту впечатления делегации о последствиях азербайджанской агрессии, отметив, что то, что осуществляет Азербайджан с помощью Турции и террористических организаций, является тяжелым преступлением, направленным против человечества, и международное сообщество должно отреагировать на это.

Депутат Бундестага заявил, что лучшим способом противодействия варианту решения конфликта силовым методом, принятому официальным Баку, может стать признание независимости Арцаха со стороны различных государств, в том числе европейскими странами.

В ходе встречи были обсуждены проблемы, связанные с создавшейся ситуацией, и необходимость их политической оценки.