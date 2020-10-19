Время в Ереване: 11:07:36,   19 Октябрь

Президент Арцаха принял делегацию партии “Альтернатива для Германии”

Президент Арцаха принял делегацию партии “Альтернатива для Германии”

19 октября президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял делегацию Бундестага от партии “Альтернатива для Германии”, в составе которой - Штефан Койтер, Штефен Котре, члены Бундестага земли Бранденбург Андреас Кальбиц и Андреас Галау.

Глава государства выразил благодарность немецким парламентариям за посещение Арцаха по собственной инициативе и изучение на месте проблем армян Арцаха в это тяжелое военное время, выразив надежду, что они объективно будут представлены народу и властям Германии.

В свою очередь, депутат Бундестага Штефен Котре представил президенту впечатления делегации о последствиях азербайджанской агрессии, отметив, что то, что осуществляет Азербайджан с помощью Турции и террористических организаций, является тяжелым преступлением, направленным против человечества, и международное сообщество должно отреагировать на это.

Депутат Бундестага заявил, что лучшим способом противодействия варианту решения конфликта силовым методом, принятому официальным Баку, может стать признание независимости Арцаха со стороны различных государств, в том числе европейскими странами.

В ходе встречи были обсуждены проблемы, связанные с создавшейся ситуацией, и необходимость их политической оценки.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации