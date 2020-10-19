Мы отвезем его в Арцах: арцахские женщины встретятся с Шомби Шарпом и предъявят свои требования

Женщины Арцаха, вынужденные переехать в Ереван, 19 октября в 17:00 встретятся с главой офиса ООН в Армении Шомби Шарпом.

Как сообщает «Арменпресс», один из сотрудников офиса им сообщил, что Шарпа на данный момент нет.

“По предварительной договоренности в 17:00 мы представим ему наши требования. Мы останемся здесь, будем ждать. Наши родные в подвалах и на передовой, нам некуда отступать”, - сказала Лиана Адамян. Она сообщила, что Шомби Шарпу будут представлены их требования, подписанные всеми митингующими.

Женщины, пришедшие со своими детьми, требуют, чтобы международное сообщество адекватно отреагировало на турецко-азербайджанскую террористическую агрессию по отношению к Арцаху. Собравшиеся держат в руках плакаты, на которых на английском и русском языках написаны различные обращения к международному сообществу. “Не будьте слепы”, “Признайте Арцах”, “Терроризм уже под вашим носом”, “Молчание равносильно насилию”, “Выйдете”, “Мы хотим мира”.

17 октября между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой было принято решение об объявлении с 00:00 18 октября гуманитарного перемирия. Решение было принято в продолжение заявления, сделанного 1 октября, президентами Французской Республики, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, представляющих страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, а также заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 5 октября и, согласно совместному заявлению, принятому 10 октября в Москве. Однако, через несколько минут после вступления в силу договоренности о гуманитарном прекращении огня, Азербайджан вновь начал вести огонь в направлении передовой линии и Арцаха, а также предпринимать атаки.

Лилит Демурян