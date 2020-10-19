Анн Идальго в начале 2021 года посетит Ереван: AIMF Арцаху окажет содействие в размере 50 000 евро

Мэр Парижа Анн Идальго в начале 2021 года посетит Ереван. Как сообщает «Арменпресс», об этом Идальго заявила в интервью “Nouvelles dʻArmenie”.

В частности, оно коснулась вопроса, чем Париж может поддержать Армению и Арцах, пострадавший от азербайджанской агрессии.

“Я являюсь председателем Международной ассоциации мэров франкоязычных городов (AIMF), членом которой, конечно же, является и Ереван. Я попросила AIMF немедленно создать механизм оказания скорой помощи в 50 000 евро, чтобы помочь людям, перемещенным из Арцаха преодолеть проблемы в области медицины. Это пока первый шаг. Я встретилась с Мари Лу Папазян, директором ТУМО, у которой, как Вы знаете, есть офис и в Степанакерте. Мы вместе обсудили связи, которые мы можем установить между различными ТУМО. Мой заместитель по международным делам Арно Нгача находится в постоянном контакте с послом Армении во Франции, а также с двумя сопредседателями Координационного совета Армянских организаций Франции.

“Я вместе с делегацией Парижского совета в начале 2021 года намерена посетить Ереван, чтобы продемонстрировать нашу солидарность и посмотреть, каким образом мы можем способствовать большему укреплению наших связей”, - сказала Анн Идальго.