В Армению прибыла гуманитарная помощь, собранная армянами Лос-Анджелеса

Самолет “Катар Эйрвейз”, на борту которого гуманитарный груз, собранный армянами Лос-Анджелеса, уже прибыл в Армению.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Всеармянского фонда “Айастан” Айкак Аршамян.

“В Армению прибыл еще один самолет с гуманитарным грузом. Груз с западного побережья США усилиями “ArmeniaFund” доставлен во Всеармянский фонд “Айастан”. За состоявшийся рейс, выражаем особую благодарность Татевик Ревазян и ее команде”, - вместе с записью Айкак Аршамян опубликовал традиционно селфи с Татевик Ревазян.

Рейс Лос-Анджелес-Ереван авиакомпании “Катар Эйрвейз”, запланированный на 15 октября, с гуманитарным грузом в Армению, не состоялся. Турция отказалась предоставить свое воздушное пространство для доставки в Армению гуманитарного груза.

Пока не сообщается, через воздушное пространство какой страны состоялся рейс 19 октября.