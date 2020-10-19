Массовая вакцинация москвичей от COVID-19 стартует в декабре-январе

В декабре-январе в столице планируется начать массовую вакцинацию от коронавируса, что станет окончательной победой над пандемией, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"В ноябре Москва планирует получить первые, более-менее крупные партии вакцины от коронавируса. В декабре-январе начнем массовую вакцинацию населения", - написал мэр в своем блоге в понедельник.

"И это станет окончательной победой над пандемией", - отметил он. По словам мэра, он прекрасно понимает огромную усталость москвичей от того, с чем пришлось столкнуться в 2020 году.

"Но приуменьшать опасность и, тем более, делать вид, что ее не существует - это не выход. Сегодня, как никогда, необходимо быть максимально открытыми и честными. Только трезвая оценка ситуации позволит найти верное решение", - считает Собянин.

По мнению Собянина, "в Москве удалось найти оптимальный путь, двигаясь по которому мы сможем защитить уязвимые группы населения и сохранить достаточный объем плановой медицинской помощи, а с другой стороны, - сможем не допустить тотального локдауна, который нанесет непоправимый ущерб экономике и доходам людей".

"Взаимное доверие и совместные усилия всех жителей города - главное условие успеха", - подчеркнул мэр Москвы.