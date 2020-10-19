Если единственным решением конфликта является признание Карабаха, мы не должны медлить: мэр Парижа

Если единственным решением этого конфликта может стать признание Нагорного Карабаха, то нельзя медлить. Как сообщает «Арменпресс», об этом в интервью “Nouvelles d'Armenie” заявила мэр Парижа Анн Идальго.

Мэр Парижа ответила на вопрос, как она оценивает обращение во французский парламент о признании независимости Нагорного Карабаха, направленное 22 депутатами.

“Естественно, я понимаю подход парламентариев. Если единственное решение нынешнего конфликта - признание Нагорного Карабаха, мы не должны колебаться. Но в МИД считают, что только сопредседатели Минской группы могут разрешить вопрос возврата к миру и к безопасности. Поэтому я не хочу мешать или препятствовать усилиям Франции по поиску мирного решения. Я поддерживаю постоянный контакт с Министерством иностранных дел, которое эффективно и прагматично работает над разрешением конфликта. Цель в том, чтобы армяне могли жить в условиях стабильности и безопасности как в Нагорном Карабахе, так и в Армении. Я разделяю приоритеты французского правительства, которое вместе с другими сопредседателями Минской группы стремится положить конец столкновениям и вернуться к переговорам. Я, лично, за самоопределение. Армению необходимо поддержать в этом испытании, в этой борьбе”, - заявила Анна Идальго.