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Сасун Микаелян в Арцахе получил осколочное ранение: его жизни ничего не угрожает

Сасун Микаелян в Арцахе получил осколочное ранение: его жизни ничего не угрожает

Депутат парламентской фракции “Мой шаг”, председатель Союза добровольцев “Еркрапа” Сасун Микаелян в ходе боевых действий на арцахо-азербайджанской линии соприкосновения получил осколочное ранение.

Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Союза добровольцев “Еркрапа”

“На данный момент его состояние врачи оценивают как стабильное”, - отметили в СДЕ.

Лилит Демурян


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