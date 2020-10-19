Сасун Микаелян в Арцахе получил осколочное ранение: его жизни ничего не угрожает

Депутат парламентской фракции “Мой шаг”, председатель Союза добровольцев “Еркрапа” Сасун Микаелян в ходе боевых действий на арцахо-азербайджанской линии соприкосновения получил осколочное ранение.

Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Союза добровольцев “Еркрапа”

“На данный момент его состояние врачи оценивают как стабильное”, - отметили в СДЕ.

Лилит Демурян