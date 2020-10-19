На южном направлении арцахского фронта продолжаются ожесточенные бои. Об этом сообщает пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

“На южном направлении линии соприкосновения продолжаются тяжелые бои. Наши подразделения “трепят” противника, - отметила пресс-секретарь МО.