Любое посягательство на Иран, даже если оно было ошибочным, получит ответ: МИД ИРИ

ЕРЕВАН, 19 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Пресс-секретарь МИД Ирана Саид Хатибзаде, выступая на пресс-конференции, коснулся инцидентов с попаданиями бомб на территорию Ирана.

«Безопасность своих граждан - это красная линия Ирана. Вооруженные силы сделали необходимые предупреждения, выслушали объяснения другой стороны. Мы сказали, что на любое посягательство на Иран, даже если оно ошибочное, будет дан ответ», - сказал Хатибзаде, сообщает «Арменпресс» со ссылкой на информационное агентство Ирна.

Известно, что во время боевых действий, развязанных Азербайджаном с 27 сентября против Арцаха, БПЛА и снаряды, выпущенные азербайджанской стороной, упали на территорию Ирана. Исследование одного из БПЛА дало экспертам основание заявить, что он был изготовлен в Израиле.