Время в Ереване: 11:07:36,   19 Октябрь

В последние дни от ударов азербайджанских БПЛА пострадали школы общин Сотк и Кути Гегаркуника

В последние дни от ударов азербайджанских БПЛА пострадали школы общин Сотк и Кути Гегаркуника

ЕРЕВАН, 19 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. В условиях развязанной Азербайджаном агрессии в результате недавних атак вражеских БПЛА были повреждены средние школы общин Сотка и Кути Гегаркуникской области. От взрывных волн разбились окна учебных заведений, на стенах появились трещины. К счастью, административный персонал школ и другие сотрудники не пострадали.

«Министерство образования, науки и культуры РА незамедлительно примет меры для устранения повреждений и создания необходимых условий для учебного процесса», - сказали в Министерстве образования, науки, культуры и спорта Армении.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации