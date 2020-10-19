В последние дни от ударов азербайджанских БПЛА пострадали школы общин Сотк и Кути Гегаркуника

ЕРЕВАН, 19 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. В условиях развязанной Азербайджаном агрессии в результате недавних атак вражеских БПЛА были повреждены средние школы общин Сотка и Кути Гегаркуникской области. От взрывных волн разбились окна учебных заведений, на стенах появились трещины. К счастью, административный персонал школ и другие сотрудники не пострадали.

«Министерство образования, науки и культуры РА незамедлительно примет меры для устранения повреждений и создания необходимых условий для учебного процесса», - сказали в Министерстве образования, науки, культуры и спорта Армении.