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Бывший советник Трампа считает, что президент США продолжит борьбу, даже проиграв выборы

Бывший советник Трампа считает, что президент США продолжит борьбу, даже проиграв выборы

Бывший советник президента США Стив Бэннон полагает, что, даже проиграв выборы в ноябре, Дональд Трамп продолжит борьбу за президентское кресло. Как передает Арменпресс, об этом Бэннон сообщил в понедельник в интервью австралийскому изданию The Australian.

"Вы не увидите завершения [карьеры] Дональда Трампа. Он победит в день выборов. И я могу сделать прогноз уже сейчас, <...> если по какой-то причине Джо Байден будет объявлен победителем, Трамп заявит, что собирается баллотироваться в 2024 году", - цитирует Бэннона издание.

Также бывший главный стратег Трампа отметил, что результаты предстоящих президентских выборов в США, скорее всего, "будут оспорены в Верховном суде" и едва ли их признание удастся "урегулировать достаточно быстро".

Бэннон в 2016 году занимал одну из ключевых должностей в предвыборном штабе Дональд Трампа. Позже он был назначен на пост главного стратега Белого дома. Однако в августе 2017 года Бэннон принял решение уйти в отставку. СМИ тогда утверждали, что его отношения с Трампом серьезно осложнились. Бэннон ранее высказывался в поддержку объединений правого и ультраправого толка.

Всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.

 


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