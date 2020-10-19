Бывший советник Трампа считает, что президент США продолжит борьбу, даже проиграв выборы

Бывший советник президента США Стив Бэннон полагает, что, даже проиграв выборы в ноябре, Дональд Трамп продолжит борьбу за президентское кресло. Как передает Арменпресс, об этом Бэннон сообщил в понедельник в интервью австралийскому изданию The Australian.

"Вы не увидите завершения [карьеры] Дональда Трампа. Он победит в день выборов. И я могу сделать прогноз уже сейчас, <...> если по какой-то причине Джо Байден будет объявлен победителем, Трамп заявит, что собирается баллотироваться в 2024 году", - цитирует Бэннона издание.

Также бывший главный стратег Трампа отметил, что результаты предстоящих президентских выборов в США, скорее всего, "будут оспорены в Верховном суде" и едва ли их признание удастся "урегулировать достаточно быстро".

Бэннон в 2016 году занимал одну из ключевых должностей в предвыборном штабе Дональд Трампа. Позже он был назначен на пост главного стратега Белого дома. Однако в августе 2017 года Бэннон принял решение уйти в отставку. СМИ тогда утверждали, что его отношения с Трампом серьезно осложнились. Бэннон ранее высказывался в поддержку объединений правого и ультраправого толка.

Всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.