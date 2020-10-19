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Мартуни, Айгеховит, Ишханадзор: Азербайджан снова наносит удары по гражданским объектам

Мартуни, Айгеховит, Ишханадзор: Азербайджан снова наносит удары по гражданским объектам

ЕРЕВАН, 19 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. В ночь с 18 на 19 октября азербайджанская сторона вновь открыла огонь по мирным населенным пунктам Арцаха по гражданским объектам.

Как сообщает "Арменпресс", Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах сообщает, что особенно обстрелялись города Мартуни, Урекан, Ишханадзор, Айгеховит и Вургаван Кашатагского района.

«Наряду с боевыми действиями в ночь с 18 на 19 октября Азербайджан вновь нарушил соглашение о прекращении огня, открыл огонь по мирным населенным пунктам в Арцахе и нанёс удар по гражданским целям. Информация о жертвах и повреждениях проверяется », - говорится в сообщении.


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