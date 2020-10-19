В Индии число случаев коронавируса превысило 7,5 миллиона

Количество выявленных случаев коронавируса в Индии выросло за сутки более чем на 55,7 тысячи, общее число заболевших превысило 7,55 миллиона человек, следует из данных министерства здравоохранения и семейного благополучия Индии.

Индия находится на втором месте в мире по числу зараженных коронавирусом. Больше всего заболевших в США, где коронавирус выявлен у более чем 8,1 миллиона человек, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как отмечает минздрав, по итогам проведенных за сутки более 859 тысяч тестов медики выявили более 66,3 тысячи человек, победивших болезнь. Общее число выздоровевших от коронавируса, по последним данным, превысило 6,66 миллиона человек.

Число лечащихся от коронавируса продолжает уменьшаться, за сутки оно сократилось на 11,2 тысячи человек. Всего лечение в больницах проходят более 772 тысяч человек. Число умерших превысило 114 тысяч, за сутки от болезни скончались 579 человек.

Как отмечается в опубликованном накануне докладе группы правительственных экспертов, Индия сможет победить коронавирус к концу февраля следующего года при условии соблюдения жителями страны всех мер предотвращения заражения, в частности ношения масок и соблюдения социальной дистанции. При соблюдении всех мер предосторожности общее число зараженных коронавирусом в Индии к концу пандемии может составить 10,5 миллиона человек, считают эксперты.