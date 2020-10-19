Армяне очень преданы своей стране: Трамп

ЕРЕВАН, 19 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. В своем выступлении во время избирательной кампании в Херсоне, штат Нью-Джерси, президент Дональд Трамп упомянул армян, отметив, что они хорошие люди, хорошие бизнесмены.

«Когда я приехал сюда, я увидел много армян, стоящих на дороге с флагами. «Я завидую их духу, потому что у них сильный дух, они преданы своей стране», - сказал Трамп, как сообщает Арменпресс.

Президент также подчеркнул, что в отношении армян ведется работа, но не уточнил, что хотел сказать.

Во время своего краткого предвыборного визита в Лос-Анджелес Трампа приветствовала большая толпа армян, которые подняли флаги Армении и Арцаха в знак протеста против агрессии Азербайджана и Турции, скандируя «Армении нужен Трамп».

Армяне всего мира, после начавшихся 27 сентября широкомасштабных боевых действий на арцахско-азербайджанской линии соприкосновения, мобилизуются и инициируют беспрецедентные акции протеста против агрессии Азербайджана и Турции и во имя признания Арцаха. Несколько дней назад армяне перекрыли различные автотрассы межгосударственного значения Европы.

Лилит Демурян