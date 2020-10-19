Самолет с гуманитарной помощью вылетел из Лос-Анджелеса в Армению

ЕРЕВАН, 19 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Самолет Qatar Airways с гуманитарной помощью, собранной американцами армянского происхождения, вылетел из Лос-Анджелеса в Армению.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Комитет гражданской авиации Республики Армения. «Мы рассчитываем прибыть в аэропорт "Звартноц" в Ереване около 12:50», - сказали в комитете.

Намеченный на 15 октября рейс авиакомпании Qatar Airways по маршруту Лос-Анджелес-Ереван с гуманитарной помощью в Армению не состоялся - Турция отказалась предоставить свое воздушное пространство для перевозки гуманитарной помощи в Армению.

Пока неизвестно, через воздушное пространство какой страны пролетит рейс 19 октября.