Сторонник Эво Моралеса побеждает на выборах президента Боливии

Бывший министр экономики Боливии и сторонник экс-президента Эво Моралеса Луис Арсе лидирует на выборах главы государства и, вероятно, набирает необходимое количество голосов для победы в первом туре. Как передает Арменпресс, об этом свидетельствуют данные экзитпола, опубликованные в понедельник телеканалом Unitel.

Согласно этим данным, за Арсе проголосовали 52,4%, за его главного соперника Карлоса Месу - 31,5%. Третье место занимает кандидат от правого альянса "Мы верим" Луис Фернандо Камачо с 14,1% голосов.

Ранее Моралес назвал Арсе победителем выборов. В свою очередь, представитель партии Месы "Гражданское сообщество" Рикардо Пас призвал дождаться завершения подсчета голосов. Согласно действующим в Боливии законам, для победы в первом туре кандидату, заручившемуся наибольшей поддержкой населения, необходимо набрать либо более 50% голосов, либо 40% при условии, что отрыв от его ближайшего соперника составит не менее 10 процентных пунктов

В воскресенье в Боливии прошли президентские и парламентские выборы. Избирательные участки закрылись в 17:00 (00:00 мск). К 00:15 (07:15 мск) было подсчитано только 4,54% голосов. Согласно этим данным, за Арсе проголосовали 32,55%, за его основного соперника Карлоса Месу - 51,66%.