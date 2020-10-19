Премьер-министр Пашинян уверен, что успех в войне может решить вопрос статуса Арцаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил уверенность, что успех в войне может решить вопрос статуса Арцаха. Премьер-министр написал об этом на своей странице в социальной сети, подчеркнув, что залогом успеха в войне будет концентрация национального потенциала вокруг этой цели и самоотверженное стремление достичь этой цели.

“1. Во имя чего идет эта война? Во имя статуса Карабаха.