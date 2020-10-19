Время в Ереване: 11:07:36,   19 Октябрь

Премьер-министр Пашинян уверен, что успех в войне может решить вопрос статуса Арцаха

Премьер-министр Пашинян уверен, что успех в войне может решить вопрос статуса Арцаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил уверенность, что успех в войне может решить вопрос статуса Арцаха. Премьер-министр написал об этом на своей странице в социальной сети, подчеркнув, что залогом успеха в войне будет концентрация национального потенциала вокруг этой цели и самоотверженное стремление достичь этой цели.

“1. Во имя чего идет эта война? Во имя статуса Карабаха.

  1. Могли бы мы избежать этой войны? Да, если бы сдали территории и согласились бы на неопределенный статус Карабаха на неопределенный срок, в условиях отсутствия механизма уточнения дальнейшего статуса.
  2. Могли бы мы достичь приемлемого или какого-либо статуса Карабаха путем переговоров? Нет, потому что последняя возможность была исчерпана в 2011 году, в Казани.
  3. Можем ли мы остановить эту войну? Теоретически да, по версии, указанной в пункте 2, возможно, и чуть хуже.
  4. Может ли война решить вопрос статуса Карабаха? Да, если мы добьемся успехов в войне.
  5. Можем ли мы добиться успехов в войне? Да, если сконцентрировать весь национальный потенциал вокруг этой цели и искренне и самоотверженно впрячься в достижение этой цели”, - передает «Арменпресс» запись премьер-министра Армении.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации