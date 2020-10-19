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Канада призвала соблюдать договоренность о прекращении огня

Канада призвала соблюдать договоренность о прекращении огня

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань призвал соблюдать договоренность, достигнутую между Арменией и Азербайджаном о прекращении огня по гуманитарным соображениям. Как сообщает Арменпресс, об этом министр написал в своем микроблоге Twitter после телефонного разговора с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном.

«Только что поговарив по телефону с Зограбом Мнацаканяном. Канада приветствует гуманитарное прекращение огня в Нагорном Карабахе Его необходимо уважать, чтобы предотвратить дальнейшие страдания гражданского населения. Мы призываем иностранных игроков держаться подальше от этого конфликта и поддерживаем создание верификационных механизмов сопредседателями Минской группы ОБСЕ», - написал Шампань.


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