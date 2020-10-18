Армянская община Франции провела в Париже многотысячное шествие к посольству Азербайджана

Армянская община Франции провела в Париже многотысячное шествие в защиту Республики Арцах. В беседе с Арменпресс журналистка Эллада Гукасян уточнила, что организованные армянской общиной акции становятся все более массовыми. По словам сопредседателя Совета армянских организаций Франции Мурада Папазяна, в акции приняли участие 15 тысяч человек.

Эллада Гукасян сообщила, что участники шествия собрались у Дворца инвалидов, оттуда прошли по знаменитым центральным улицам к посольству Азербайджана.

«Участники шествия повторяли, что Франция должна признать независимость Арцаха, она не должна оставаться равнодушной к происходящим там событиям. Поскольку сегодня мероприятие было многолюдным, то стала весьма заметным для жителей Парижа. Люди смотрели, интересовались действиями и узнавали об агрессии, развязанной Азербайджаном», - сказала Гукасян.

По словам журналистки, сегодня волна протестов разразилась против министра иностранных дел Франции Жана-Ива Ле Дриана, который заявил, что Франция должна сохранять нейтралитет в нагорно-карабахском конфликте как член Минской группы ОБСЕ.

«Армяне выражали недовольство, говоря, что со стороны Азербайджана была конкретная агрессия, а он говорил о нейтралитете», - сказала Гукасян.

Гукасян отметила, что во время акции было подчеркнуто участие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в этой военной агрессии, а президент Азербайджана Ильхам Алиев был представлен как марионетка в руках Эрдогана, который выполняет волю последнего.

«Поскольку во время акции было много семей, переживших геноцид, они постоянно повторяли, что не позволят тому, что случилось с их предками, повториться», - заключила Гукасян.