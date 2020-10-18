Территориальные претензии Азербайджана к Арцаху не имеют международно-правовых оснований: Пашинян
Арцах никогда не был частью независимого Азербайджана, его территориальные претензии к Арцаху не имеют международно-правовых оснований. Как сообщает Арменпресс, об этом написал премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем микроблоге в Twitter.
«Предотвратите геноцид, признайте Арцах», - добавил премьер-министр Армении.
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